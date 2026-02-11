В Центре Блохина назвали условие внедрения онковакцины в практику Центр Блохина: онковакцину начнут применять после завершения испытаний

Онковакцина поступит в широкую клиническую практику только после завершения всех этапов испытаний и подтверждения ее эффективности, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. В учреждении отметили, что требуется подтверждение эффективности вакцины.

В широкую клиническую практику персонализированная мРНК-вакцина будет внедрена только после того, как клинические испытания будут успешно завершены и подтвердят эффективность этого метода, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что центр Блохина получил разрешение Минздрава России на использование мРНК-вакцины для терапии меланомы. Она будет изготавливаться индивидуально для каждого больного на основе его генетического материала и применяться после хирургического удаления метастазов.

До этого сообщалось, что ученые Сеченовского университета создают препарат для лечения сложных форм меланомы. Речь идет о передовой технологии с использованием иммунных клеток пациента. Позднее ее адаптируют для борьбы с раком мочевого пузыря и легких.