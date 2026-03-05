Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 09:13

МИД Ирана назвал число моряков на затонувшем у Шри-Ланки фрегате

МИД Ирана: не менее 130 моряков находились на затонувшем у Шри-Ланки фрегате

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Thomas Trutschel/imago-images/Global Look Press
Не менее 130 моряков находились на борту затонувшего у берегов Шри-Ланки фрегата Iris Dena, заявил в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что Вашингтон совершил зверство и пожалеет об этом.

США совершили зверство в море, в 2 тыс. миль (3,2 тыс. км. — NEWS.ru) от берегов Ирана, — написал Аракчи.

Ранее глава МИД Шри-Ланки Арун Хемачандра сообщил, что около 80 тел обнаружили на месте затопления иранского корабля. По его словам, судно направлялось в Иран из порта в Индии.

До этого стало известно, что подводная лодка атаковала иранский фрегат Iris у берегов Шри-Ланки. Судно подало сигнал бедствия на рассвете в среду, 4 марта. Как рассказал министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат, 32 моряка удалось спасти, они получили тяжелые ранения.

Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер ранее заявил о готовности Тегерана вести военные действия с Вашингтоном и Тель-Авивом столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что иранская сторона не доверяет американской администрации.

Иран
фрегаты
моряки
погибшие
