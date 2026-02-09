Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:03

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» отразил условную атаку в Баренцевом море

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 в Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Фрегат «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 в Неве перед началом Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» отразил атаку морских робототехнических комплексов и авиации условного противника в акватории Баренцева моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Эпизод прошел в ходе плановых мероприятий боевой подготовки корабля.

Фрегат выполнил учебно-боевые задачи на морском полигоне боевой подготовки в Баренцевом море. Учения состоялись в рамках сдачи курсовой задачи К-2, которая предусматривает действия одиночного корабля в море.

Моряки провели тренировку по борьбе с морскими робототехническими комплексами, выполнив при этом стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса «Палаш» по надводной цели, а также отразили налет авиации условного противника и уничтожил малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль, — рассказали на флоте.

Экипаж поупражнялся в стрельбе из артиллерийской установки А-192М по целям на берегу на удалении 12 км от фрегата. Подготовка проводилась с учетом особенностей современной борьбы на море.

Ранее сообщалось, что страны НАТО попытались в рамках военных маневров в Литве смоделировать конфликт с Россией. Однако учения завершились провалом Альянса: условные российские войска сумели установить контроль над странами Балтии всего за несколько дней. Согласно отработанному плану, Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и взяла под контроль важный транспортный узел — литовский город Мариямполе.

учения
военные корабли
фрегаты
Северный флот
Баренцево море
