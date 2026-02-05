Зимняя Олимпиада — 2026
Россия одержала победу в смоделированном конфликте с НАТО

WSJ: смоделированный на учениях НАТО в Литве конфликт закончился победой России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны НАТО попытались в рамках военных маневров в Литве смоделировать конфликт с Россией, пишет The Wall Street Journal. В итоге российские войска сумели установить контроль над странами Балтии всего за несколько дней.

Согласно отработанному плану, Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и взяла под контроль важный транспортный узел — литовский город Марьямполе. Этого оказалось достаточно, чтобы США отказались применять 5-ю статью устава НАТО о коллективной обороне. Германия проявила нерешительность, Польша мобилизовала войска, но перебрасывать их через границу не стала.

Немецкая бригада, уже дислоцированная в Литве, не вмешалась, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов сообщил, что отечественный подводный аппарат «Посейдон», а также ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» не имеют аналогов в США. По его словам, существующий научный и технический задел позволяет РФ не втягиваться в новую гонку вооружений.

Также обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт заявил, что российский танк Т-72 заслуживает звания одного из лучших на планете не из-за своей неуязвимости, а благодаря приспособленности к длительным и напряженным боевым действиям. По словам аналитика, он обладает рядом преимуществ, включая низкий профиль.

НАТО
Россия
учения
Литва
