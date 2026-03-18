18 марта 2026 в 17:19

Захарова задала странам НАТО неудобный вопрос о вторжениях в Ирак и Ливию

Захарова поинтересовалась, когда страны НАТО выплатят компенсации Ираку и Ливии

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова в годовщину принятия резолюции Совбеза ООН по Ливии напомнила о преступлениях западных стран. Выступая на брифинге, она поинтересовалась, когда США, Франция и Великобритания выплатят компенсации Ираку и Ливии за разрушительные интервенции, которые произошли в 2003 и 2011 году соответственно, передает корреспондент NEWS.ru.

Может кто-нибудь вменит иск или направит ордер на арест тех, кто совершил эту самую агрессию в Ирак? Может, какие-нибудь компенсации начнут выплачивать иракцам или ливийцам? Нет, — констатировала дипломат.

Захарова также напомнила о масштабах трагедии. Так, в Ираке погибло не менее миллиона мирных жителей, а экономический ущерб Ливии оценивается примерно в триллион долларов. При этом точное число жертв среди гражданского населения в Ливии до сих пор неизвестно — никто не пытался их подсчитать.

Представитель МИД РФ в ходе брифинга также подчеркнула, что обострение вокруг Ирана создало прямую угрозу для глобальной энергетической стабильности. По ее словам, из-за уникальной концентрации ресурсов и ключевых торговых путей в этом регионе любые военные действия мгновенно бьют по кошелькам потребителей во всем мире.

Макрон назвал цену авианосца, который заменит «Шарль де Голль»
Продюсер назвал город, который станет альтернативой Дубаю для шоу-бизнеса
Суд разрушил многомиллиардную империю кубанского депутата
Российский генерал оценил вероятность массовых протестов на Украине
Во Франции объяснили, в каком случае Сафонов потеряет место в составе ПСЖ
Что сказал Патрушев о российских морских дронах в сравнении с зарубежными
Заступничество польских коллег не спасло Бутягина от экстрадиции
«Бросить солдат в воду»: Иран пригрозил США и Израилю масштабным ответом
«Дело плохо»: историк предупредил об опасности скандального дела Бутягина
Американская разведка признала превосходство России
В российских заповедниках могут появиться военные базы
«Находятся в опасности»: в Ираке забили тревогу из-за обострения войны
Что известно об отмене антироссийских санкций в США
Что известно о последствиях падения обломков ракет на аэропорт Бен-Гурион
Дом, который успокаивает: роль мягких тканей в антистресс-интерьере
Простая комбинация цифр принесла россиянину 314 млн рублей
Что известно о похищенной в Смоленске девочке
Захарова раскрыла траты России на оказание гумпомощи нуждающимся странам
Глава «Турпомощи» раскрыл, исчезнут ли туроператоры из-за цифровизации
Известный британский певец взбесил украинских фанатов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

