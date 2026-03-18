Захарова задала странам НАТО неудобный вопрос о вторжениях в Ирак и Ливию Захарова поинтересовалась, когда страны НАТО выплатят компенсации Ираку и Ливии

Представитель МИД России Мария Захарова в годовщину принятия резолюции Совбеза ООН по Ливии напомнила о преступлениях западных стран. Выступая на брифинге, она поинтересовалась, когда США, Франция и Великобритания выплатят компенсации Ираку и Ливии за разрушительные интервенции, которые произошли в 2003 и 2011 году соответственно, передает корреспондент NEWS.ru.

Может кто-нибудь вменит иск или направит ордер на арест тех, кто совершил эту самую агрессию в Ирак? Может, какие-нибудь компенсации начнут выплачивать иракцам или ливийцам? Нет, — констатировала дипломат.

Захарова также напомнила о масштабах трагедии. Так, в Ираке погибло не менее миллиона мирных жителей, а экономический ущерб Ливии оценивается примерно в триллион долларов. При этом точное число жертв среди гражданского населения в Ливии до сих пор неизвестно — никто не пытался их подсчитать.

Представитель МИД РФ в ходе брифинга также подчеркнула, что обострение вокруг Ирана создало прямую угрозу для глобальной энергетической стабильности. По ее словам, из-за уникальной концентрации ресурсов и ключевых торговых путей в этом регионе любые военные действия мгновенно бьют по кошелькам потребителей во всем мире.