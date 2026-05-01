01 мая 2026 в 14:44

Захарова назвала решение суда по делу нациста Гунько знаковым для Канады

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Итоговое решение суда в Эдмонтоне по делу о реабилитации нациста Ярослава Гунько будет рассматриваться как знаковое для всей судебной системы Канады, заявила в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала иск сына украинского карателя дивизии СС «Галичина», который пытается обелить имя отца.

Из письменных показаний семьи Гунько следует, что ни раскаяния, ни сожаления о своем прошлом он не испытывает. <...> Итоговое решение суда будет рассматриваться как знаковое для всей судебной системы Канады, — отметила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что «канадский сериал» с участием Гунько продолжается. Она напомнила, что его сын пытается восстановить названный в честь отца научно-стипендиальный фонд в институте украинских исследований при Университете Альберты. Представитель МИД РФ напомнила, что после того, как в парламенте Канады Гунько устроили восторженный прием, обернувшийся скандалом, университет поспешил дистанцироваться от эсэсовца и вернул его семье пожертвования.

До этого стало известно, что Гунько, выдачи которого добивается Россия, сейчас живет в канадском городе Норт-Бей. Как оказалось, мужчина и его семья активно участвуют в жизни города. Так, в начале 2022 года они принимали участие в проукраинских акциях.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
