Бывший солдат дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько, выдачи которого добивается Россия, сейчас живет в канадском городе Норт-Бей, сообщает РИА Новости. Согласно данным из открытых источников, опубликованных в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса, в марте этого года мужчина отметил свой 100-летний юбилей.

Как оказалось, Гунько и его семья активно участвуют в жизни города. Так, в начале 2022 года они принимали участие в проукраинских акциях. Тогда 97-летнего Гунько заметили укутанным в украинский флаг на «митинге мира» на площади Лежера. Вместе с ним были его сын и внучка.

Следственный комитет России установил, что Гунько причастен к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура РФ объявила его в международный розыск, а также передала Канаде документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.

Ранее представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот заявил, что ситуацию с Гунько можно расценивать как сознательную попытку властей Канады показать реальную позицию Оттавы. По его словам, в канадском парламенте случился «очень глупый пиар-провал», который можно объяснить простым незнанием фактов.