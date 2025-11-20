Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 07:10

Раскрыто, где живет убивший 500 советских граждан нацист Гунько

Экс-солдат дивизии СС «Галичина» Гунько живет в городе Норт-Бей в Канаде

Ярослав Гунько Ярослав Гунько Фото: Patrick Doyle/AP/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Бывший солдат дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько, выдачи которого добивается Россия, сейчас живет в канадском городе Норт-Бей, сообщает РИА Новости. Согласно данным из открытых источников, опубликованных в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса, в марте этого года мужчина отметил свой 100-летний юбилей.

Как оказалось, Гунько и его семья активно участвуют в жизни города. Так, в начале 2022 года они принимали участие в проукраинских акциях. Тогда 97-летнего Гунько заметили укутанным в украинский флаг на «митинге мира» на площади Лежера. Вместе с ним были его сын и внучка.

Следственный комитет России установил, что Гунько причастен к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура РФ объявила его в международный розыск, а также передала Канаде документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.

Ранее представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот заявил, что ситуацию с Гунько можно расценивать как сознательную попытку властей Канады показать реальную позицию Оттавы. По его словам, в канадском парламенте случился «очень глупый пиар-провал», который можно объяснить простым незнанием фактов.

Канада
нацисты
Украина
экстрадиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского офицера попытались убить с помощью британского пива
Легкий салат «Мышиный король». Идеально для праздника: 3 ингредиента и сыр
Группа россиянок незаконно легализовала более 1,5 тыс. мигрантов
Лавров раскрыл, что важно сделать для урегулирования конфликта на Украине
Жителей российского города предупредили о скорой ликвидации обломков БПЛА
Врач объяснила, как избежать появления вшей у взрослых и детей
Готовим как шеф: простой рецепт изысканной начинки для ваших тарталеток
«Минутная радость»: Егорян оценила свое золото на ЧМ по фехтованию
Провальный спектакль ВСУ и чудесное спасение: новости СВО к утру 20 ноября
Новогодний отдых за рубежом в 2026-м: какие туры еще можно купить недорого
ФСБ схватила планировавшего убить офицера Минобороны РФ агента Киева
Пушков указал на «черную точку» для Зеленского
Командование пошло на крайние меры ради удержания позиций под Харьковом
В МИД России назвали тех, кто должен разделить с Зеленским ответственность
«Прямо на улице лежали»: боец вспомнил о зверствах ВСУ под Днепропетровском
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 ноября
Силы ПВО сбили 65 украинских беспилотников ночью над Россией
Россиян предупредили об опасности пришедшего из Кореи алкогольного напитка
Еще одно предприятие Рязанской области попало под удар
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.