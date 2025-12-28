Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 01:55

Федерации хоккея Канады извинилась за своих игроков

Канада извинилась за отказ от рукокопожатий после игры МЧМ с чехами

Фото: khl.ru
Федерация хоккея Канады принесла официальные извинения после инцидента с молодежной сборной страны, отказавшейся от традиционного рукопожатия с соперниками по завершению матча. Речь идет о матче против команды Чехии на чемпионате мира среди молодежных команд, который прошел в США и завершился победой канадцев.

В заявлении федерация взяла на себя полную ответственность за нарушение спортивного этикета. Извинения стали попыткой сгладить ситуацию и сохранить репутацию канадского хоккея, для которого уважение к традициям и сопернику является одной из основополагающих ценностей.

После вчерашнего матча молодежная сборная Канады покинула лед, не попрощавшись с командой Чехии. Федерация хоккея Канады полностью берет на себя ответственность за этот инцидент и приносит извинения команде Чехии, Чешской хоккейной ассоциации и Международной федерации хоккея за нашу ошибку, — говорится в заявлении.

Матч первого тура группового этапа завершился со счетом 7:5 в пользу канадской команды. Несмотря на эмоциональную и результативную игру, именно этот инцидент привлек основное внимание после финальной сирены. Далее командам предстоят матчи второго тура: Канада сыграет с Латвией, а Чехия встретится с командой Дании.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам запретили жать руки россиянам и белорусам, выступающим под национальными флагами стран, стоять рядом с ними на пьедестале и делать совместное фото во время соревнований. Атлеты уже уведомлены об этом.

Канада
извинения
рукопожатие
хоккей
