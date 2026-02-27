Власти ЛНР рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ Пасечник: дроны ВСУ ударили по топливно-энергетическим объектам в ЛНР

Беспилотники ВСУ в ночь на 27 февраля атаковали объекты топливно-энергетического комплекса Луганской Народной Республики, в результате чего произошло возгорание, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере MAX. На месте работают экстренные службы.

Сегодня ночью вражеские БПЛА атаковали Луганск и Славяносерсбский муниципальный округ. Под ударами ВСУ оказались объекты топливно-энергетического комплекса. В результате произошло возгорание. Оперативные службы предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий, — сказано в публикации.

Тем временем появилась информация, что почти 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества из-за атаки ВСУ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, детские сады и школы перевели на резервную генерацию. Он также рассказал, что проведет совещание по вопросам восстановления подачи электроэнергии.

По данным Минобороны РФ, ночью 27 февраля силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 95 украинских беспилотников над регионами России, а также Черным и Азовским морями. Среди них были сбиты пять летевших на Москву БПЛА.