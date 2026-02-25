Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 17:00

Пострадавших при ударе ВСУ по Смоленской области доставили в больницу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Трех пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на производство минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области с тяжелыми травмами доставили в областную больницу, сообщил губернатор Василий Анохин. Всего пострадали 10 человек, им оказывается медицинская помощь.

Пострадали 10 человек, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. 7 человек госпитализированы в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ, 3 человека с тяжелыми травмами доставлены в Смоленскую областную клиническую больницу, — написал он.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что число погибших при ударе украинских войск по заводу минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области увеличилось до семи. По данным ведомства, не менее 10 человек получили ранения.

Позже Анохин сообщил, что администрация Смоленской области окажет помощь родственникам погибших и пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по производству минеральных удобрений «Дорогобуж». Он выразил соболезнования всем, кого коснулась данная трагедия. Глава региона пообещал сделать «все возможное».

атаки ВСУ
пострадавшие
Смоленская область
Василий Анохин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
В Госдуме вступились за детскую песню «Сигма бой»
«Крайне опасные»: Россия подняла на уши ООН из-за ядерного оружия у Киева
Таможенники перехватили посылку из Таиланда с тремя килограммами гашиша
Эпидемиолог напомнила, как эффективно защититься от гриппа
Путин поставил кабмину важную задачу по российским биотехнологиям
«Глупейшие комментарии»: в СФ дали Бербок совет после ошибки про Гренландию
В ГД призвали снизить объем бюрократической работы для психологов в школах
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.