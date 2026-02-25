Пострадавших при ударе ВСУ по Смоленской области доставили в больницу

Трех пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины на производство минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области с тяжелыми травмами доставили в областную больницу, сообщил губернатор Василий Анохин. Всего пострадали 10 человек, им оказывается медицинская помощь.

Пострадали 10 человек, сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. 7 человек госпитализированы в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ, 3 человека с тяжелыми травмами доставлены в Смоленскую областную клиническую больницу, — написал он.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что число погибших при ударе украинских войск по заводу минеральных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области увеличилось до семи. По данным ведомства, не менее 10 человек получили ранения.

Позже Анохин сообщил, что администрация Смоленской области окажет помощь родственникам погибших и пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по производству минеральных удобрений «Дорогобуж». Он выразил соболезнования всем, кого коснулась данная трагедия. Глава региона пообещал сделать «все возможное».