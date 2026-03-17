Власти Ливана огласили число пострадавших от атак Израиля Минздрав Ливана: число погибших от ударов Израиля превысило 900 человек

Число жертв израильских авиаударов по территории Ливана стремительно растет, достигнув отметки в 912 погибших, сообщило в соцсети Х Министерство здравоохранения республики. За последние сутки количество убитых увеличилось на несколько десятков человек.

Общее число жертв за сутки выросло с 886 до 912, а раненых — с 2141 до 2 221 человек. Среди убитых свыше 100 детей, — сообщает Минздрав.

Ситуация осложняется тем, что в южных регионах страны и долине Бекаа спасатели все еще разбирают завалы на местах бомбардировок, поэтому медики опасаются дальнейшего роста печальной статистики. Масштаб гуманитарной катастрофы подтверждается огромным количеством пострадавших и беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за непрекращающихся атак.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильская армия приступила к проведению ограниченных и точечных наземных операций против опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана. Целью атаки называют усиление передовой линии обороны. Перед вводом своих подразделений в район израильская армия нанесла удары по целям противника артиллерией и авиацией.