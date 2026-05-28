Жесткая авария с двумя автобусами произошла в Казани Два автобуса влетели друг в друга в Казани

Два автобуса врезались друг в друга в Казани. В результате пострадали 10 человек, среди них есть дети, сообщило РЕН ТВ.

Авария произошла на Горьковском шоссе, после столкновения один из автобусов начал дымиться. По информации Telegram-канала SHOT, травмы получили 12 человек, четверо из них — дети. Издание «Бизнес ONLINE» со ссылкой на ГИБДД рассказало, что причиной ДТП стал резко затормозивший автомобиль.