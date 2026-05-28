Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО

Россия шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобельску, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, речь идет о вопиющем случае преступной халатности.
Шокировала реакция секретариата ЮНЕСКО. Это не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности. Это настоящее преступление, — отметила она.
Ранее верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что следует расследовать обстрелы Вооруженными силами Украины колледжа в Старобельске. Он выразил глубокое сожаление по поводу гибели и ранений мирных жителей в результате этого теракта.
Утром 28 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 62 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым и акваторию Азовского моря.