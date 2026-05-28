Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО Захарова: Россия шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобельску

Россия шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобельску, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, речь идет о вопиющем случае преступной халатности.

Шокировала реакция секретариата ЮНЕСКО. Это не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности. Это настоящее преступление, — отметила она.

Ранее верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что следует расследовать обстрелы Вооруженными силами Украины колледжа в Старобельске. Он выразил глубокое сожаление по поводу гибели и ранений мирных жителей в результате этого теракта.

Утром 28 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 62 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым и акваторию Азовского моря.