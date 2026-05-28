Врач рассказал, как эффективно избавиться от никотиновой зависимости Врач Дмитриев: нужно обратиться к наркологу для избавления от привычки курить

Чтобы действительно побороть никотиновую зависимость, большинству людей нужно обратиться за помощью к наркологу, заявил в беседе с «Радио 1» врач Александр Дмитриев. Он отметил, что по статистике лишь около 5% курильщиков самостоятельно избавляются от вредной привычки.

Если вы или ваши близкие понимаете, что не в состоянии справиться с зависимостью, мы рекомендуем не стесняться обращаться за помощью. Первый шаг — визит к наркологу по месту жительства. На первом приеме врач проводит обследование, которое включает опрос, оценку статуса курения. Мы проводим тест Фагерстрема, который позволяет оценить степень никотиновой зависимости. Чем выше итоговый балл, тем сильнее зависимость, — объяснил Дмитриев.

Он уточнил, что в ходе лечения применяют специальные пластыри, ингаляторы, спреи и таблетки для рассасывания — такая никотинзаместительная терапия не гарантирует успешный результат, но удваивает шансы на его достижение. Кроме того, врачи используют когнитивно-поведенческие приемы и мотивационное консультирование. Полный курс лечения может занимать до года.

Ранее психолог Никита Иванов заявил, что бросать курить надо с правильным психологическим настроем, тогда процесс будет идти легче. По его словам, обязательно нужно поменять привычные ритуалы, связанные с курением, и выработать новые.