Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 14:18

Врач рассказал, как эффективно избавиться от никотиновой зависимости

Врач Дмитриев: нужно обратиться к наркологу для избавления от привычки курить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы действительно побороть никотиновую зависимость, большинству людей нужно обратиться за помощью к наркологу, заявил в беседе с «Радио 1» врач Александр Дмитриев. Он отметил, что по статистике лишь около 5% курильщиков самостоятельно избавляются от вредной привычки.

Если вы или ваши близкие понимаете, что не в состоянии справиться с зависимостью, мы рекомендуем не стесняться обращаться за помощью. Первый шаг — визит к наркологу по месту жительства. На первом приеме врач проводит обследование, которое включает опрос, оценку статуса курения. Мы проводим тест Фагерстрема, который позволяет оценить степень никотиновой зависимости. Чем выше итоговый балл, тем сильнее зависимость, — объяснил Дмитриев.

Он уточнил, что в ходе лечения применяют специальные пластыри, ингаляторы, спреи и таблетки для рассасывания — такая никотинзаместительная терапия не гарантирует успешный результат, но удваивает шансы на его достижение. Кроме того, врачи используют когнитивно-поведенческие приемы и мотивационное консультирование. Полный курс лечения может занимать до года.

Ранее психолог Никита Иванов заявил, что бросать курить надо с правильным психологическим настроем, тогда процесс будет идти легче. По его словам, обязательно нужно поменять привычные ритуалы, связанные с курением, и выработать новые.

Здоровье
врачи
наркологи
курение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-вокалисту «Тараканов!» грозит новый штраф
В Госдуме предупредили дачников о новой схеме мошенничества
Белоусов поручил группировке «Запад» активней применять дроны
«ВКонтакте» и «VK Видео» оказались лидерами по обсуждению популярных шоу
Высоцкий оценил идею пересмотреть возрастные ограничения для кино о войне
«Более 60 кв. км территории»: раскрыты успехи ВС РФ в Харьковской области
«Недоразумение»: в Еврокомиссии открестились от слов Каллас
Лантратова увидела чрезвычайно важный сигнал в реакции ООН на удар по ЛНР
«Идиотские заявления»: что потребовал ЕС от России по миру на Украине
Захарова предупредила НАТО об учете пролетающих дронов
Американист озвучил ключевую причину обсуждения США смены власти на Кубе
На «Уралвагонзаводе» объяснились после ареста сотрудника
Регион как преимущество: как локальные компании выигрывают у крупных сетей
Белый дом заподозрили в подготовке военного вторжения на Кубу
«Будет борьба»: чемпион мира по хоккею о решении комитета IIHF
«Буквально на костях»: Захарова назвала особенность режима Зеленского
Минцифры обсуждает третий пакет мер против мошенников
Россиян предупредили об ответственности за неправильный выброс мусора
Захарова назвала действия Японии угрозой для Дальнего Востока
Швейцария утратила статус самой дорогой страны в мире
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.