28 мая 2026 в 14:49

Швейцария утратила статус самой дорогой страны в мире

Исландия обогнала Швейцарию в рейтинге самых дорогих для проживания стран

Исландия впервые за многие годы обошла Швейцарию и стала самой дорогой страной мира, пишет Bloomberg со ссылкой на профсоюз офисных работников островного государства. Как сообщает телеканал, уровень цен в Исландии сейчас выше на три процентных пункта, чем у предыдущего лидера рейтинга.

Одной из главных причин называют резкий рост туризма после пандемии, который ускорил как экономический подъем, так и инфляцию. Эксперты отметили, что туристическая отрасль усилила давление на сферу услуг и рынок жилья. Повышенный спрос со стороны путешественников привел к росту зарплат и цен внутри страны.

При этом еще в 2024 году Швейцария была заметно дороже Исландии: разница с учетом покупательной способности превышала семь процентных пунктов. Эксперты считают, что дальнейшее подорожание может отпугнуть туристов. В профсоюзе также выразили обеспокоенность тем, что экономика страны слишком сильно зависит от туризма и недостаточно развивает другие отрасли.

Ранее сообщалось, что вызванный ближневосточным конфликтом мировой энергетический кризис вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона. Так, например, около 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своей экономики. Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл допустил, что цена за баррель нефти марки Brent может достичь $180 (12,6 тыс. рублей).

