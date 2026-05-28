Швейцария утратила статус самой дорогой страны в мире

Исландия впервые за многие годы обошла Швейцарию и стала самой дорогой страной мира, пишет Bloomberg со ссылкой на профсоюз офисных работников островного государства. Как сообщает телеканал, уровень цен в Исландии сейчас выше на три процентных пункта, чем у предыдущего лидера рейтинга.

Одной из главных причин называют резкий рост туризма после пандемии, который ускорил как экономический подъем, так и инфляцию. Эксперты отметили, что туристическая отрасль усилила давление на сферу услуг и рынок жилья. Повышенный спрос со стороны путешественников привел к росту зарплат и цен внутри страны.

При этом еще в 2024 году Швейцария была заметно дороже Исландии: разница с учетом покупательной способности превышала семь процентных пунктов. Эксперты считают, что дальнейшее подорожание может отпугнуть туристов. В профсоюзе также выразили обеспокоенность тем, что экономика страны слишком сильно зависит от туризма и недостаточно развивает другие отрасли.

