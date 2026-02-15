В Исландии задумались о вступлении в Евросоюз Reuters: Исландия хочет в Евросоюз из-за угроз Трампа в адрес Гренландии

МИД Исландии инициировал ускорение процесса вступления страны в Евросоюз, призвав провести соответствующий референдум раньше намеченного 2027 года, заявила агентству Reuters глава ведомства Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир. По ее словам, вопрос должен быть вынесен на рассмотрение парламента в кратчайшие сроки.

Основной причиной смены курса власти называют «совершенно изменившуюся геополитическую обстановку», требующую более тесной интеграции с Европой. Исландия приостановила переговоры с ЕС еще в 2013 году, в основном из-за жестких квот на рыбную ловлю, критически важных для местной экономики. Однако текущие торговые разногласия с Вашингтоном и внешние угрозы в адрес соседней Гренландии заставили Рейкьявик пересмотреть свои приоритеты.

Я не скрываю, что хотела бы, чтобы этот процесс был ускорен. <...> Я надеюсь, что это произойдет как можно раньше, — заявила Гюннарсдоуттир.

Помимо региональной нестабильности, на позицию исландских политиков повлияли заявления президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии и обострение ситуации на Украине. В условиях глобальной турбулентности членство в ЕС начинает восприниматься как гарант экономической и политической безопасности, считают в Рейкьявике.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Исландия и часть Канады могут войти в состав Соединенных Штатов Америки после присоединения Гренландии. По его словам, Трамп способен расширять границы из-за устойчивого влияния финансов и армии.