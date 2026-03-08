В МИД заявили, что Европа разрывается между Украиной и Ближним Востоком Мирошник: Европа не знает, куда ей бежать после прекращения поставок США Украине

Европа не знает, «куда ей бежать» после того, как США прекратили поставки вооружения Украине, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, президент страны Владимир Зеленский тем временем продолжает истерить, лишь усугубляя ситуацию.

Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать. Потому что отсутствие вот именно этих поставок создает достаточно серьезные проблемы для Украины. И если Соединенные Штаты действительно перенаправят все свои потоки на собственные интересы — или на Ближний Восток, или на защиту себя, то в ближайшее время Украина останется без серьезных поставок. И это отразится на их военных возможностях, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что сухопутные войска США в спешном порядке организовывают доставку на Ближний Восток антидроновых систем MEROPS, которые также применяются на Украине, для противодействия атакам иранских беспилотников. Оборудование перебрасывается из европейских запасов американской армии.