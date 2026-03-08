UFC объявил всех участников турнира в Белом доме Бой Топурии и Гэтжи возглавит турнир UFC в Белом доме 14 июня

Бой чемпиона в легком весе испанца Илии Топурии и американца Джастина Гэтжи станет главным поединком на турнире UFC в Белом доме, заявили в пресс-службе организации. Турнир состоится 14 июня 2026 года, в день 80-летия президента США Дональда Трампа.

Топурии 29 лет, на его счету 17 побед и ни одного поражения. Гэтжи в январе одолел британца Пэдди Пимблетта и стал временным обладателем чемпионского пояса в легком весе. Также в бою сойдутся Алекс Перейра и Сирил Ган, Шон О'Мэлли и Айманн Захаби, Маурисио Руффи и Майкл Чендлер. Бо Никал проверит свои силы в поединке с Кайлом Докасом, а Диего Лопес сразится со Стивом Гарсией.

Ранее сообщалось, что чемпион промоушена Hardcore Тимур Золотой Мусаев и победитель Кубка Евразии по К-1 (популярный вид кикбоксинга) Искандар Шеф-повар Зияев сразятся на турнире IBA Bare Knuckle. Он пройдет 28 марта в Санкт-Петербурге.

До этого стало известно, что 25 апреля в Конго состоится бой двух легенд мирового бокса Майка Тайсона и Флойда Мейвезера. При этом организаторы еще не уточнили, по каким правилам пройдет бой, будет он носить официальный или выставочный статус.