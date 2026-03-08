В Латинской Америке забили тревогу из-за возвращающихся с Украины наемников

Наемники Вооруженных сил Украины, возвращающиеся в страны Латинской Америки, представляют серьезную угрозу, такое мнение высказал аналитик и офицер в запасе Военно-морских сил Бразилии Робинсон Фариназу. По его словам, которые приводит РИА Новости, из-за опыта ведения современной войны иностранцев начнут вербовать в преступные организации.

Латинская Америка очень сильно пострадает от тех, кто возвращается с Украины. Многие там погибают, но люди также возвращаются, и их вербует организованная преступность. Мы давно об этом предупреждаем, но, похоже, власти начинают осознавать только сейчас, — убежден Фариназу.

Он констатировал, что власти латиноамериканских стран не готовы к угрозе усиления банд и картелей. В качестве примера он привел дешевые дроны, способные привести к «огромным разрушениям».

Ранее Фариназу обратил внимание, что примерно 60–70 бразильцев, вступивших в украинские формирования, мертвы к настоящему моменту. По его словам, процесс набора его соотечественников в ВСУ сопровождается коррупционными схемами, а рекруты оказываются обманутыми.