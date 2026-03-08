Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 09:41

В Латинской Америке забили тревогу из-за возвращающихся с Украины наемников

Аналитик Фариназу назвал угрозой возвращающихся в Латинскую Америку наемники ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Наемники Вооруженных сил Украины, возвращающиеся в страны Латинской Америки, представляют серьезную угрозу, такое мнение высказал аналитик и офицер в запасе Военно-морских сил Бразилии Робинсон Фариназу. По его словам, которые приводит РИА Новости, из-за опыта ведения современной войны иностранцев начнут вербовать в преступные организации.

Латинская Америка очень сильно пострадает от тех, кто возвращается с Украины. Многие там погибают, но люди также возвращаются, и их вербует организованная преступность. Мы давно об этом предупреждаем, но, похоже, власти начинают осознавать только сейчас, — убежден Фариназу.

Он констатировал, что власти латиноамериканских стран не готовы к угрозе усиления банд и картелей. В качестве примера он привел дешевые дроны, способные привести к «огромным разрушениям».

Ранее Фариназу обратил внимание, что примерно 60–70 бразильцев, вступивших в украинские формирования, мертвы к настоящему моменту. По его словам, процесс набора его соотечественников в ВСУ сопровождается коррупционными схемами, а рекруты оказываются обманутыми.

Латинская Америка
наемники
ВСУ
конфликты
преступники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, оспорит ли блогерша дело за рекламу на YouTube
На Западе увидели истинное отношение США к народу Ирана
Магнитные бури сегодня, 8 марта: что завтра, гипертония, раздражительность
Ситуация в Дубае 8 марта: рейсы в Россию, ограничения на вылет, удары Ирана
Названы регионы, где температура опустится до -33 градусов
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 марта: успехи и проблемы, сводка сегодня
Иран объявил об ударе по американскому военному лагерю Аль-Удайри в Кувейте
Названы самые популярные направления для отдыха весной
«Стеклянные глаза»: врач о вернувшихся из плена ВСУ российских бойцах
Стали известны все детали гигантских хищений на «зубах дракона»
ВС США назвали иранский корабль «законной целью»
Русская литература получила популярность в одной европейской стране
Наступление ВС РФ на Харьков 8 марта: труп жены генерала, успехи у Купянска
В Иране единогласно определились с новым лидером
Холлоуэй не смог стать «самым опасным ублюдком» ММА
«Не стыдно?»: во Франции отругали Зеленского из-за скандала в Венгрии
Один из самых известных детоубийц скончался после зверского нападения
Россиянин пострадал от атаки дрона ВСУ
Леди Гага выходит замуж
Режиссер «Слова пацана» удивился хейту в соцсетях
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.