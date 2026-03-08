«Стеклянные глаза»: врач о вернувшихся из плена ВСУ российских бойцах

Врачей потрясли глаза вернувшихся из украинского плена бойцов ВС России, заявила в беседе с ТАСС майор медицинской службы врач анестезиолог-реаниматолог Анастасия Косова. По ее словам, было видно, что военнослужащие пережили очень страшные вещи.

Очень нас всех поразили их глаза: они прямо стеклянные были, такие пустые, и как будто они не рядом с нами, а где-то очень далеко. <...> Было видно, что эти люди пережили очень страшные вещи, — рассказала медик.

Ранее сообщалось, что трех освобожденных из украинского плена жителей Суджанского района определили в пункты временного размещения в Курске. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, людей обеспечили всем необходимым — спальными местами, едой и вещами.

До этого российский военный Евгений Попелышко признался, что еще больше полюбил свою страну после возвращения из украинского плена. По словам солдата, его мать заплакала, когда он позвонил ей по телефону. Боец также выразил благодарность всем, кто принимал участие в передаче пленных РФ.