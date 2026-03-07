«Полюбил Россию еще больше»: военный о возвращении из украинского плена

Российский военный Евгений Попелышко рассказал РИА Новости, что еще больше полюбил свою страну после возвращения из украинского плена. По словам солдата, его мать заплакала, когда боец позвонил ей по телефону.
Я страну свою полюбил еще больше, на самом деле. <...> Побыв в плену, я полюбил Россию еще больше, — признался Попелышко.
Военный признался, что после освобождения наконец-то чувствует себя дома. Он также выразил благодарность всем, кто принимал участие в передачи пленных РФ. Боец рассказал, что чувствует радость не только за себя, но и за сослуживцев и их семьи.
Ранее самолеты Ил-76МД с российскими военнослужащими, освобожденными в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, приземлились в Подмосковье. 5 марта, в Россию вернулись еще 200 российских военнослужащих.
До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что свыше 50% военнослужащих, возвращенных в Россию в результате обмена, провели в плену более года. Она добавила, что многие бойцы были тяжело ранены, но не падали духом и верили в возвращение домой.