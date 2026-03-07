Служащий в армии Macan «порадовал» женщин-военнослужащих Рэпер Macan выступил на концерте для служащих в Росгвардии женщин

Служащий в армии рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта, Telegram-канал SHOT показал кадры с концерта. Он исполнил песню вместе с детским хором и оркестром. Зрители встретили артиста бурными аплодисментами.

24-летний Косолапов четвертый месяц служит в элитном спецназе Росгвардии. Он отправился в армию 28 ноября 2025 года.

Macan официально принял военную присягу и стал оператором беспилотных летательных аппаратов. Торжественная церемония состоялась в Подмосковье, в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. После принесения присяги новобранец получил назначение на должность разведчика в 2-й взвод спецназа группы Центра специального назначения «Витязь», в отделение беспилотных авиационных систем.

