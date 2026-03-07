Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 13:59

Служащий в армии Macan «порадовал» женщин-военнослужащих

Рэпер Macan выступил на концерте для служащих в Росгвардии женщин

Macan (Андрей Косолапов) Macan (Андрей Косолапов) Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Служащий в армии рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) поздравил женщин-военнослужащих с 8 Марта, Telegram-канал SHOT показал кадры с концерта. Он исполнил песню вместе с детским хором и оркестром. Зрители встретили артиста бурными аплодисментами.

24-летний Косолапов четвертый месяц служит в элитном спецназе Росгвардии. Он отправился в армию 28 ноября 2025 года.

Macan официально принял военную присягу и стал оператором беспилотных летательных аппаратов. Торжественная церемония состоялась в Подмосковье, в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. После принесения присяги новобранец получил назначение на должность разведчика в 2-й взвод спецназа группы Центра специального назначения «Витязь», в отделение беспилотных авиационных систем.

Ранее сообщалось, что самым популярным исполнителем у российских курьеров и таксистов стал рэпер Macan, а среди работников ретейла — ICEGERGERT. Опрос провели среди 1211 респондентов, у которых спрашивали, какую музыку они слушают во время рабочего процесса.

рэперы
поздравления
8 марта
исполнители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IHF решила судьбу молодежных сборных России по гандболу
Музыкант-иноагент вернулся в Израиль в разгар войны с Ираном
Вспышка кишечной инфекции произошла в российской школе
В Курскую область вернулись освобожденные из украинского плена
Военэксперт раскрыл циничный план ВСУ в преддверии 8 Марта
«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» по одной причине
Муж порезал онкобольную жену, чтобы уйти к любовнице
В МИД РФ сообщили о поиске точек соприкосновения между Россией и США
Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением» новых районов
Погода в Москве в воскресенье, 8 марта: ждать ли заморозков и мокрого снега
В США рассказали, как Трамп унизил Вэнса
Россиянин поднялся на пьедестал победителей Паралимпиады
Появились детали эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан
Мощный взрыв прогремел в Луганской Народной Республике
Иммиграционная служба США начала выслеживать россиян
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Ведуновой
Рябков ответил, каким в РФ видят новый договор по контролю над вооружениями
В конфликте с Ираном потратили столько ракет Patriot, сколько Киев за зиму
Невролог раскрыл популярный миф о головокружении
«Отпетые мошенники» резко ответили на слухи вокруг смерти жены Аморалова
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.