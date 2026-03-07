Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 15:05

Мужской подвиг на кухне: рецепт, который невозможно провалить

Мужской подвиг на кухне: рецепт, который невозможно провалить Мужской подвиг на кухне: рецепт, который невозможно провалить Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы ищете рецепт романтического ужина, простого и вкусного, для готовки мужчинами, который не требует стояния у плиты и уверенного владения ножом, то вы его нашли. Профессиональные повара знают секрет: иногда лучшие блюда получаются из покупных полуфабрикатов, если знать маленькие хитрости. Вместо того чтобы рисковать с сырым мясом и сложными соусами, можно взять готовые фаршированные шампиньоны из кулинарии супермаркета. Главное — не говорить об этом девушке, а сделать вид, что это семейный рецепт.

Этот романтический ужин по нашему простому и вкусному рецепту для мужчин построен на принципе «разогрел и подал», но с ресторанной сервировкой. Достаточно зайти в кулинарный отдел любого крупного магазина и купить готовые шампиньоны, фаршированные сыром и чесноком. Дома останется только выложить их на противень, застеленный пергаментом, и отправить в духовку ровно на 10 минут при 180 градусах. Таймер на телефоне обязателен, чтобы не передержать.

Но чтобы ужин стал полноценным, к грибам нужен гарнир. Здесь тоже не придется ничего варить. Идеально подойдут консервированная фасоль или нут в томатном соусе. Их достаточно просто высыпать в сотейник и прогреть 3–5 минут на плите, постоянно помешивая. Это сытно, полезно и сочетается с грибами не хуже дорогого ризотто. Для аромата в фасоль можно добавить зубчик чеснока, раздавленный ножом.

Ингредиенты на двоих:

  • шампиньоны фаршированные готовые (8–10 шт., около 300 г);

  • фасоль или нут в томатном соусе (1 банка, 400 г);

  • чеснок (1 зубчик);

  • свежая зелень (укроп или петрушка, несколько веточек);

  • твердый сыр для посыпки (по желанию, 30 г).

Приготовление займет 15 минут.

  1. Духовка разогревается до 180C. Противень застилается пергаментом, выкладываются грибы. Поставить в духовку ровно на 10 минут.

  2. Открыть банку с фасолью, перелить содержимое в маленькую кастрюльку или сковороду. Чеснок очистить, раздавить плоской стороной ножа и бросить в фасоль. Прогревать на среднем огне 5–7 минут, помешивая.

  3. Готовые грибы выложить на тарелку, рядом выложить фасоль (чеснок перед подачей выбросить).

  4. При желании грибы можно посыпать тертым сыром, пока они горячие, чтобы он расплавился. Украсить веточкой зелени.

Свечи, приглушенный свет и красивая посуда сделают свое дело. Девушка будет уверена, что над ужином вы колдовали часами, хотя на самом деле все заняло 15 минут, не считая похода в магазин.

  • Калорийность на 100 г: 145 ккал.

  • БЖУ: 8,2/6,8/12.

Ранее мы делились с вами рецептом сытного, бюджетного и полезного ужина из капусты.

ужин
рецепты
простые рецепты
грибы
8 марта
быстрые рецепты
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин без ног отправится на чемпионат мира под флагом и гимном
В Персидском заливе атакован еще один танкер
В Петербурге неизвестный поджег АЗС
Одна из крупнейших в мире ГАЭС попала под удар на Украине
Венгерского политика внесли в «Миротворец» после скандала с Ощадбанком
Иран ликвидировал десятки американских военных
Юрист ответил, какой срок грозит подростку за взрыв в отделении банка
Популярный курорт оказался загрязнен из-за атаки в Ормузском проливе
Орбан указал на получателей денег Ощадбанка
Орбан раскрыл, когда решится судьба конфискованных у украинцев денег
Украинцы объединились против «людоловов»
Россия вылетела из топ-10 покупателей кофе из Бразилии
Генерал раскрыл, почему конфликт в Иране может затянуться
Солдатам ВСУ присвоят уникальный электронный идентификатор
Взрыв в банке в Подмосковье 7 марта: что известно, кто задержан, мотивы
Врачи пришили мужчине руку к бедру после травмы на производстве
Появились кадры разрушенного отделения банка после взрыва в Путилково
Установлена личность взорвавшего банкомат в российском городе
Вяльбе назвала инцидент с собакой на ЧР досадным стечением обстоятельств
Появился снимок задержания устроившего взрыв в отделении банка подростка
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.