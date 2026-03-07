Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 15:30

Фондан, который получится даже у новичка: пошаговый рецепт

Фондан, который получится даже у новичка: пошаговый рецепт
Многие думают, что шоколадный десерт с жидкой серединой — высший пилотаж кондитерского искусства, доступный только профессионалам. На самом деле этот французский десерт придумали как раз для того, чтобы удивлять гостей без лишних усилий. Он готовится из того, что есть на любой кухне, а вся хитрость заключается лишь в точном времени выпекания. Если вы ни разу не стояли у плиты, но хотите произвести впечатление на любимую, этот рецепт станет вашим секретным оружием.

Возьмите 200 г темного шоколада, чем качественнее, тем лучше, и 100 г сливочного масла. Поломайте шоколад на кусочки, нарежьте масло кубиками и сложите все в миску, которую можно поставить на водяную баню. Пока шоколад с маслом медленно плавятся, превращаясь в гладкую блестящую массу, займитесь яйцами. Вам понадобятся 2 целых яйца и 2 желтка, которые нужно взбить с 70 г сахара до легкой пены, не до крутых пиков, а просто до растворения сахара. Когда шоколадная масса остынет до теплого состояния, влейте ее в яйца, постоянно помешивая венчиком, чтобы яйца не сварились. Теперь добавьте 70 г муки и аккуратно перемешайте до однородности, здесь важно не переусердствовать, чтобы не выбить воздух.

Разогрейте духовку до 200 градусов и смажьте сливочным маслом формочки для кексов, а затем присыпьте их какао или мукой, лишнее стряхните. Разлейте тесто по формочкам, заполняя их на две трети, и отправляйте в духовку на 7-10 минут. Края готового фондана должны схватиться, а серединка оставаться жидкой, понять это можно по легкому дрожанию центра, если слегка встряхнуть формочку. Дайте десерту постоять минуту, затем аккуратно переверните на тарелку, посыпьте сахарной пудрой и положите рядом шарик ванильного мороженого. Увидите, как любимая закроет глаза от удовольствия, когда ложечка пробьет хрустящую корочку и оттуда потечет горячий шоколад.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Совет: самая частая ошибка — передержать фондан в духовке. Лучше вынуть на минуту раньше, чем на минуту позже. Если сомневаетесь, сделайте тестовый экземпляр: испеките одну формочку, разрежьте и посмотрите, насколько жидкая серединка. В следующий раз скорректируете время.

  • Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 382 ккал, белки — 5,8 г, жиры — 24,3 г, углеводы — 35,1 г.

Ранее мы поделились секретом идеального куриного паштета.

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
8 марта
романтические ужины
десерты
сладкое
