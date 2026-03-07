Паста с морепродуктами, от которой любимая будет в восторге

Итальянская кухня потому и завоевала мир, что в ней главное — качество продуктов и простота исполнения, а не многочасовое стояние у плиты. Паста с креветками готовится быстрее, чем девушка накрасит губы перед свиданием, но выглядит при этом как блюдо из модного ресторана на Патриарших. Чтобы все получилось идеально, запомните всего три правила: паста должна быть из твердых сортов пшеницы, креветки — сырые, а не варено-мороженые, и ни в коем случае не экономьте на сливочном масле.

Для начала поставьте кипятиться большую кастрюлю воды, не меньше литра на 100 г пасты. Когда вода закипит, бросьте горсть соли по вкусу, крупной, морской, и только потом засыпайте спагетти или тальятелле. Варить нужно ровно на минуту меньше, чем написано на упаковке, потому что паста дойдет до готовности уже на сковороде с соусом. Пока макароны варятся, займитесь креветками. 200-300 г сырых креветок среднего размера очистите от панциря, оставив хвостики для красоты, и обязательно удалите темную кишечную вену на спинке.

В глубокой сковороде растопите кусочек сливочного масла, добавьте пару столовых ложек оливкового и бросьте 3 зубчика чеснока, нарезанных тонкими пластинками. Чеснок не должен жариться до коричневого цвета, только до легкого золотистого оттенка и аромата. Как только чеснок зазолотился, выкладывайте креветки и жарьте буквально по полторы минуты с каждой стороны, они должны стать розовыми и чуть подрумяниться. Выньте креветки на тарелку, а в сковороду влейте полстакана белого сухого вина, дайте алкоголю выпариться, соскребая со дна все вкусные кусочки.

Паста с морепродуктами, от которой любимая будет в восторге Фото: Shutterstock/FOTODOM

Теперь самое время добавить 200 мл жирных сливок и щепотку хлопьев красного перца, если девушка любит поострее. Соус должен покипеть пару минут, чтобы слегка загустеть, а затем в него отправляется натертая цедра половины лимона и горсть мелко рубленной петрушки. Слейте воду с готовой пасты, переложите спагетти прямо в сковороду с соусом, добавьте креветки и энергично перемешайте все щипцами, чтобы каждая ниточка макарон покрылась сливочным соусом. Подавайте немедленно, посыпав сверху свеженатертым пармезаном и украсив листиком базилика.

Совет: никогда не выливайте всю воду от пасты — сохраните полстакана. Если соус покажется слишком густым, добавьте немного этой крахмалистой воды, и он снова станет шелковистым и однородным.

Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 198 ккал, белки — 9,2 г, жиры — 10,5 г, углеводы — 16,4 г.

