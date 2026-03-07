Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 14:30

Паста с морепродуктами, от которой любимая будет в восторге

Паста с морепродуктами, от которой любимая будет в восторге Паста с морепродуктами, от которой любимая будет в восторге Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Итальянская кухня потому и завоевала мир, что в ней главное — качество продуктов и простота исполнения, а не многочасовое стояние у плиты. Паста с креветками готовится быстрее, чем девушка накрасит губы перед свиданием, но выглядит при этом как блюдо из модного ресторана на Патриарших. Чтобы все получилось идеально, запомните всего три правила: паста должна быть из твердых сортов пшеницы, креветки — сырые, а не варено-мороженые, и ни в коем случае не экономьте на сливочном масле.

Для начала поставьте кипятиться большую кастрюлю воды, не меньше литра на 100 г пасты. Когда вода закипит, бросьте горсть соли по вкусу, крупной, морской, и только потом засыпайте спагетти или тальятелле. Варить нужно ровно на минуту меньше, чем написано на упаковке, потому что паста дойдет до готовности уже на сковороде с соусом. Пока макароны варятся, займитесь креветками. 200-300 г сырых креветок среднего размера очистите от панциря, оставив хвостики для красоты, и обязательно удалите темную кишечную вену на спинке.

В глубокой сковороде растопите кусочек сливочного масла, добавьте пару столовых ложек оливкового и бросьте 3 зубчика чеснока, нарезанных тонкими пластинками. Чеснок не должен жариться до коричневого цвета, только до легкого золотистого оттенка и аромата. Как только чеснок зазолотился, выкладывайте креветки и жарьте буквально по полторы минуты с каждой стороны, они должны стать розовыми и чуть подрумяниться. Выньте креветки на тарелку, а в сковороду влейте полстакана белого сухого вина, дайте алкоголю выпариться, соскребая со дна все вкусные кусочки.

Паста с морепродуктами, от которой любимая будет в восторге Паста с морепродуктами, от которой любимая будет в восторге Фото: Shutterstock/FOTODOM

Теперь самое время добавить 200 мл жирных сливок и щепотку хлопьев красного перца, если девушка любит поострее. Соус должен покипеть пару минут, чтобы слегка загустеть, а затем в него отправляется натертая цедра половины лимона и горсть мелко рубленной петрушки. Слейте воду с готовой пасты, переложите спагетти прямо в сковороду с соусом, добавьте креветки и энергично перемешайте все щипцами, чтобы каждая ниточка макарон покрылась сливочным соусом. Подавайте немедленно, посыпав сверху свеженатертым пармезаном и украсив листиком базилика.

  • Совет: никогда не выливайте всю воду от пасты — сохраните полстакана. Если соус покажется слишком густым, добавьте немного этой крахмалистой воды, и он снова станет шелковистым и однородным.

  • Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 198 ккал, белки — 9,2 г, жиры — 10,5 г, углеводы — 16,4 г.

Ранее мы писали о том, как приготовить бефстроганов из печени с грибами

быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
8 марта
романтические ужины
Италия
макароны
паста
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Музыкант-иноагент вернулся в Израиль в разгар войны с Ираном
Вспышка кишечной инфекции произошла в российской школе
В Курскую область вернулись освобожденные из украинского плена
Военэксперт раскрыл циничный план ВСУ в преддверии 8 Марта
«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» по одной причине
Муж порезал онкобольную жену, чтобы уйти к любовнице
В МИД РФ сообщили о поиске точек соприкосновения между Россией и США
Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением» новых районов
Погода в Москве в воскресенье, 8 марта: ждать ли заморозков и мокрого снега
В США рассказали, как Трамп унизил Вэнса
Россиянин поднялся на пьедестал победителей Паралимпиады
Появились детали эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан
Мощный взрыв прогремел в Луганской Народной Республике
Иммиграционная служба США начала выслеживать россиян
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Ведуновой
Рябков ответил, каким в РФ видят новый договор по контролю над вооружениями
В конфликте с Ираном потратили столько ракет Patriot, сколько Киев за зиму
Невролог раскрыл популярный миф о головокружении
«Отпетые мошенники» резко ответили на слухи вокруг смерти жены Аморалова
Британия признала свое присутствие на Украине
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.