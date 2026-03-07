Зимняя Олимпиада — 2026
Мужской ход: простой романтический ужин с курицей и моцареллой за 30 минут

Мужской ход: простой романтический ужин с курицей и моцареллой за 30 минут Мужской ход: простой романтический ужин с курицей и моцареллой за 30 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда лучший способ удивить любимого человека — приготовить ужин своими руками. Причем сложные блюда здесь вовсе не нужны. Романтический ужин по этому простому и вкусному рецепту для заботливых мужчин может состоять всего из нескольких продуктов и обычной духовки.

Чтобы приготовить романтический ужин по нашему простому и вкусному рецепту для романтичных мужчин, понадобятся куриные грудки (2 шт.), спелые томаты (2 шт.), шарик моцареллы (120 г), чеснок (1 зубчик), оливковое масло (2 ст. л.), соевый соус (1 ч. л.), сушеный базилик (щепотка), соль и черный перец по вкусу.

Грудки слегка надрезают вдоль, раскрывая их как книжку. Смешивают масло, соевый соус и измельченный чеснок — этим соусом натирают мясо. В разрез кладут кружки томатов и ломтики моцареллы, посыпают базиликом. Запекают в духовке при 190 градусах около 25 минут.

Получается сочная курица с расплавленным сыром и ароматом томатов — блюдо выглядит эффектно, а готовится почти без усилий.

  • Калорийность на 100 г: 145 ккал.

  • БЖУ: 20,2/8,8/2.

Ранее мы делились с вами рецептом домашнего мягкого сыра из кефира.

