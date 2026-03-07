Взрыв в банке в Подмосковье 7 марта: что известно, кто задержан, мотивы

Сегодня, 7 марта, произошел взрыв в отделении банка в Путилково Московской области. Что известно о случившемся, есть ли пострадавшие? Какие были мотивы у поджигателя?

Что известно о взрыве в банке в Путилково 7 марта

По данным Telegram-канала «112», в субботу, 7 марта, около 15:00 по московскому времени в офисе ВТБ на улице Вольной произошел взрыв.

«Хлопок раздался в офисе одного из банков на улице Вольной. Предварительно, неизвестный подорвал банкомат», — говорится в сообщении канала.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно выбитые стекла и входную дверь отделения банка, а также распространяющийся серый дым. По информации Telegram-канала Baza, помещение в результате взрыва разрушено.

«Местные жители рассказали, что видели, как от взрыва выбило двери и загорелись банкоматы», — сообщает источник.

На месте работают оперативные службы.

По информации Telegram-канала Mash, подрыв банкомата в отделении банка, предположительно, устроил подросток. Сейчас он задержан, добавил источник.

Взрыв в отделении банка в Путилково Московской области Фото: t.me/mosoblproc*

«Подросток устроил подрыв банкомата в отделении банка в подмосковном Путилково. Взрывной волной выбило стекла. Очевидцы рассказали Mash, что незадолго до детонации в здание забежал подросток. Его задержали прибывшие сотрудники полиции», — говорится в сообщении канала.

По данным Telegram-канала SHOT, преступление подросток совершил под влиянием мошенников с Украины. Он принес в банк канистру с бензином и поджег банкомат.

«Школьник по указу украинских мошенников попытался взорвать банкомат на улице Вольной. Его задержали. Небольшой пожар прохожие самостоятельно потушили снегом», — отметил источник.

В результате происшествия никто не пострадал. Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в отделении банка в поселке Путилково, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в отделение банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег. В результате инцидента пострадавших нет», — говорится в сообщении.

