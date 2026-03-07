Зимняя Олимпиада — 2026
Индия оказалась в затруднительном положении из-за конфликта США и Ирана

Bloomberg: Индия предоставила убежище иранскому кораблю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Индия попала в затруднительное положение из-за военного судна Ирана, которому в Нью-Дели дали убежище, сообщило агентство Bloomberg. Журналисты напомнили, что до инцидента страна сохраняла нейтралитет в конфликте между Тегераном и США.

Индия заявила, что разрешила иранскому военному кораблю пришвартоваться в своем порту за несколько дней до того, как другой фрегат Ирана был потоплен американской подводной лодкой, — рассказали в агентстве.

Ранее западные аналитики заявили, что боевые действия с Ираном приведут к поражению Соединенных Штатов в возможной войне с Китаем. Американские эксперты предупредили, что даже успешная операция против Тегерана может обернуться катастрофой на другом фронте.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться после ударов Вашингтона и Тель-Авива. По его словам, страна почти уничтожена. Политик отмечал, что Соединенные Штаты более настроены на продолжение боевых действий, чем Иран. Также Трамп информировал, что операция США против Ирана развивается хорошо. Он отметил, что это еще «мягко сказано».

