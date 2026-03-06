Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 02:49

Трамп раскрыл, сколько лет Ирану нужно на восстановление после ударов

Трамп: Ирану потребуется 10 лет, чтобы восстановиться после ударов США и Израиля

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Ирану понадобится 10 лет, чтобы восстановиться после ударов США и Израиля, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, страна почти уничтожена, о чем он рассказал журналисту ABC News Джонатану Карлу.

Забудьте о следующем [этапе]. Они [Иран] были уничтожены на 10 лет, прежде чем смогли восстановиться, — заявил Трамп.

Ранее политик отметил, что Соединенные Штаты более настроены на продолжение боевых действий, чем Иран. Трамп указал, что теперь Вашингтон не готов к заключению сделки, Иран «немного опоздал».

Также Трамп информировал, что операция США против Ирана развивается хорошо. Он отметил, что это еще «мягко сказано».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заподозрил, что Белый дом вел закулисные переговоры с Тегераном. Журналисты указали, что политик обратился в Белый дом за разъяснениями по этому поводу. Как оказалось, израильская разведка получила информацию, которая свидетельствует о контактах между иранской стороной и официальными лицами из администрации Трампа.

