Ядерное оружие в Швеции: зачем ЕС провоцирует войну в Балтике и Арктике

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил о готовности разместить в стране ядерное оружие. Аналогичные заявления сделали власти и других европейских государств. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, эта риторика ведет к эскалации напряженности на Балтике и в Арктике и России придется отвечать на вызовы зеркально. Какие цели на самом деле преследует Стокгольм и почему Европа рискует превратиться в «пороховую бочку» — в материале NEWS.ru.

Что в Швеции сказали о ядерном оружии

Глава шведского Минобороны Йонсон заявил, что в случае начала войны в Европе его страна будет готова разместить у себя ядерное оружие. Такая мера, по его словам, позволит «обеспечить выживание и безопасность» королевства.

Министр обратил внимание на нормы законодательства, согласно которым размещение ядерных вооружений в Швеции в мирное время запрещено. Однако аналогичного запрета для военного времени нет, добавил он.

Такие инициативы сегодня исходят не только от Стокгольма. О собственном «ядерном зонтике» весной 2025 года задумалась Дания, а в начале марта 2026-го — Германия и Польша. Эстония также объявила о готовности разместить у себя ядерные арсеналы, а в Финляндии хотят пересмотреть запрет о транзите такого оружия через свою территорию.

Политолог Антоний Киш в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что нездоровое нагнетание паники по поводу «российской угрозы» в Швеции началось далеко не «вчера».

«Еще в 2015 году на шведские экраны вышел фильм En krigssaga, который у нас показывали под названиями „Вторжение“ или „Черное море“. В нем под покровом некоего загадочного тумана, от которого люди сходят с ума, Россия вторгалась в Швецию. Но ничего в те годы не предвещало разрушения отношений между странами. И уже тогда шведские, скажем вежливо, кинематографисты нагнетали в обществе какую-то нездоровую истерию», — отметил эксперт.

Теперь шведы, напугав сами себя, периодически «репетируют» сценарий этого фильма, заметил он. К примеру, устраивают масштабные учения по эвакуации гражданского населения.

Пол Йонсон Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

«Создается ощущение, что ряд стран Северной Европы, в том числе и Швеция, будто бы ждали начала СВО как повода, чтобы в отношении России „сорваться с цепи“. Как только началась спецоперация, именно шведы начали массово требовать от россиян выходить с протестами на улицы. Градус ненависти там даже на уровне каких-то культурных, бытовых коммуникаций был чуть ли не таким же, как на Украине. Есть ощущение, что долгие годы они все это тщательно скрывали, но наконец стало можно все это выплеснуть», — предположил политолог.

Кто толкает Швецию к конфронтации с Россией

Демонизируя Россию, Швеция фактически повторяет путь, по которому уже прошла Украина, считает историк-американист Александр Антошин. Он напомнил NEWS.ru, что некогда нейтральное королевство после начала СВО присоединилось к НАТО, став его полноценным членом.

«Шведские вооруженные силы встраиваются в натовские структуры. А министр обороны этой страны, как и другие представители местных политических элит, сейчас „выпрыгивает из штанов“, чтобы стать заметным в Североатлантическом альянсе. Отсюда вся эта риторика и о ядерном оружии, и об угрозе войны с Россией», — уверен эксперт.

Киш, в свою очередь, заметил: одним из главных лоббистов сближения Стокгольма с НАТО стал нынешний премьер Швеции Ульф Кристерссон — в конце января он объявил, что обсуждал вопросы размещения ядерных арсеналов с властями Британии и Франции.

«Он очень сильно выступал за дружбу с НАТО, за перевооружение шведской армии. Шведы, наверное, одни из немногих выполнили требования Дональда Трампа и нарастили расходы на финансирование Альянса», — подчеркнул эксперт.

Чем опасно появление ядерного оружия у Швеции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Стокгольма о желании заполучить ядерное оружие, отметила: если эти планы будут реализованы, Москва пересмотрит свою ядерную доктрину «со всеми вытекающими для Швеции последствиями».

По мнению Киша, иного выхода у России нет. Хотя пока европейцы не перешли от слов к делу, их риторика сужает коридор дипломатических возможностей для Москвы.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Мы видим, что Запад пытается превратить Балтийское море во „внутреннее озеро“ НАТО. Есть еще и перспектива конфликта в Арктике, который такими темпами может назреть очень быстро. Можно сколько угодно говорить, что это всего лишь высказывания западных политиков и за ними ничего не стоит, но при этом сейчас действительно просматривается общий тренд НАТО на сковывание маневров России на Балтике», — считает политолог.

Антошин считает, что милитаризация Северной Европы — это долгосрочный план с перспективой столкновения России и НАТО в Арктическом регионе.

«На ближайшие 100 лет Арктика станет ареной противостояния между великими державами за судоходные маршруты и ресурсы, которые будут осваиваться. Все это создает риск столкновений. Как и в случае с Украиной, определенные силы на Западе мечтают об этом конфликте и делают все, чтобы повысить риски, а Швеция следует в фарватере их политики», — подчеркнул политолог.

По его словам, Россия сейчас проявляет выдержку и будет до последнего работать дипломатическими методами, взывая к международному праву.

«Однако я полагаю, что в конечном итоге России ничего не останется, как отвечать зеркально на Балтике, в Арктике и далее везде, где ущемляются наши национальные интересы и где возникает угроза нашей национальной безопасности», — подчеркнул Антошин.

Будет ли ядерный конфликт в Европе

Впрочем, эксперты оценивают перспективы именно ядерного конфликта между Россией и НАТО как преувеличенные: прямо сейчас у Запада хватает проблем с Украиной, Ираном и другими «горячими точками».

Однако страны вроде Швеции, идя на поводу у партнеров по Альянсу, сами не понимают, на что соглашаются, подчеркнул Киш.

«Если Франция, Британия или США предложат Стокгольму ядерное оружие, тот возьмет с удовольствием. Но Швеция этим оружием управлять не будет. Она даст землю и инфраструктуру, к условной „красной кнопке“ шведов никто не допустит», — уверен эксперт.

По его словам, Швеция сама по себе и сейчас, и в перспективе для России ничего кроме устных угроз сделать не может.

Марк Рютте, Ульф Кристерссон Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

«Если же хозяева этих арсеналов все же на кнопку нажмут, то всем будет уже не до Швеции, тут „весь мир в труху“. И в этом смысле такие идеи что Стокгольма, что других северных европейцев скорее о том, чтобы красиво побряцать оружием. Сказать, что теперь „мы очень страшные и сильные, у нас есть ядерная бомба“. Просто последствия могут быть куда серьезнее, чем „пехотных ратей и коней однообразная красивость“», — заключил эксперт.

Читайте также:

Ядерное оружие в Швеции: зачем Стокгольм идет на такой риск под боком у РФ

Не стреляй! США предупредили РФ о последствиях применения ядерного оружия

«Сармат», «Ярс», «Посейдон»: какого российского оружия боятся в США