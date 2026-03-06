Атака ВСУ на Севастополь ночью 6 марта: сколько раненых, что разрушено

Атака ВСУ на Севастополь ночью 6 марта: сколько раненых, что разрушено

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Севастополь в ночь на пятницу, 6 марта. Что об этом известно, сколько пострадавших, есть ли разрушения?

Что известно об атаке ВСУ на Севастополь ночью 6 марта

Около полуночи глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе работают силы противовоздушной обороны. По его словам, на тот момент было сбито три воздушные цели.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушные цели в районе Северной стороны и над Гагаринским районом», — написал Развожаев.

Осколки сбитых БПЛА повредили электроподстанцию и газовую трубу, отметил он. В результате часть районов Севастополя осталась без электроэнергии. Специалисты уже работают на месте происшествия.

Позднее стало известно, что девять человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь, заявил Развожаев. Дрон ударил по пятиэтажному дому.

«Всего за медицинской помощью на этот час обратились девять пострадавших: шесть человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — написал он.

Кроме того, Развожаев отметил, что сбитый БПЛА, упавший рядом с жилым домом, был начинен взрывчаткой и поражающими металлическими шариками.

«Сильно пострадал многоквартирный пятиэтажный дом на Ефремова. <...> Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В очередной раз целью (ВСУ. — NEWS.ru) стали мирные люди», — написал Развожаев.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 6 марта

Украинские войска предприняли попытку массированной атаки беспилотников на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, силы противовоздушной обороны отражали удары.

«Работает ПВО. <...> Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», — написал Сальдо.

Кроме того, шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В результате обстрелов пострадала 17-летняя девушка.

«В городе Шебекино в результате детонации дрона пострадала 17-летняя девушка. Бригада скорой доставила ее в детскую областную клиническую больницу, где ей диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы», — написал Гладков.

Губернатор также сообщил о повреждении десятков домов, машин и социальных объектов. В результате ударов беспилотников перебиты линии электропередачи и газовые трубы, добавил он.

Глава Каховского округа Павел Филипчук сообщил, что вместе с коллегой попал под удар дрона ВСУ во время поездки на автомобиле. В Telegram-канале он уточнил, что они оба остались живы и сумели удержать машину на трассе.

«Попали только что под дроновую атаку. Я и коллега живы. Автомобиль удержали на трассе. Хорошо не было встречки. Удалось уйти от следующего дрона», — написал Филипчук.

