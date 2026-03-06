Зимняя Олимпиада — 2026
Президент ЦАР поблагодарил Россию за помощь с подавлением мятежа

Туадера: инструкторы из РФ помогли ЦАР предотвратить госпереворот в 2020 году

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alberto Arzoz
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что российские инструкторы помогли его стране подавить мятеж в 2020 году, передает ТАСС. Благодаря поддержке России удалось предотвратить силовой госпереворот, сообщил он.

С 2020 года Российская Федерация поддерживала Центрально-Африканскую Республику в трудные и критические моменты. <...> При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку (мятежа. — NEWS.ru) и укрепить безопасность, — сказал Туадера.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил лидера ЦАР за развитие и популяризацию русского языка в республике. Главы государств проводили переговоры в Кремлевском дворце.

До этого Путин принял в Кремле министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто. Глава государства в ходе переговоров подчеркнул, что Российская Федерация неизменно выполняет свои обязательства как поставщик энергоресурсов перед всеми партнерами, включая страны Евросоюза.

