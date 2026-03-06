Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 04:13

Назван регион России, где больше всего пенсионеров

Соцфонд: в Москве живет большинство российских пенсионеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Больше всего пенсионеров в России проживает в Москве, следует из данных Социального фонда РФ. В материале уточняется, что их численность в столице на 1 января 2026 года составляет свыше 3 миллионов человек, передает РИА Новости.

На втором месте по численности 1 января 2026 года располагается Московская область, где живут свыше 1,9 миллиона пенсионеров. Третьим стал Краснодарский край — 1 580 113 пенсионеров. Четвертое место занял Санкт-Петербург с 1 433 862 пенсионерами, а пятое — Свердловская область, где их 1 248 950 человек.

Ранее экономист Людмила Иванова-Швец рассказала, что многие пожилые люди ошибочно думают, будто все выплаты увеличиваются автоматически, как пенсия. Однако Социальный фонд не назначает доплаты за иждивенцев, сельский стаж или субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг без личного заявления. Эксперт подчеркнула, что необходимо самостоятельно заявлять о праве на налоговые вычеты за лекарства и сообщать о любых изменениях, иначе переплату могут взыскать задним числом.

До этого председатель «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова предложили ввести единые федеральные льготы для одиноких пенсионеров при оплате ЖКХ. Парламентарии считают, что с 65 лет пожилым людям стоит компенсировать половину расходов, а после 80 лет — полностью освободить от платежей.

