Пожар забрал жизни трех жителей Саратовской области Три человека погибли во время пожара в саратовском поселке Знаменский

В поселке Знаменский Ивантеевского района Саратовской области в результате пожара в трехквартирном доме погибли три человека, рассказали в региональном управлении МЧС. Сообщение о возгорании поступило в воскресенье, 22 февраля, в 18:21 по московскому времени.

На месте происшествия были найдены тела трех человек: 62-летнего мужчины и двух женщин, которым было по 42 года. Причины возгорания устанавливаются. На месте происшествия задействованы дознаватели МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Площадь охваченного огнем помещения составила 176 квадратных метров.

Ранее в Володарском районе Нижегородской области произошел пожар, в результате которого сгорела хозяйственная постройка и погибли 35 коров. Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание на площади 200 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. Владельцы постройки понесли значительный ущерб.