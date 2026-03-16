16 марта 2026 в 18:56

Одна переписка стала причиной внутреннего расследования в бундестаге

ХСС потребовал проверить связи с АдГ в Европарламенте

Фракция Христианско-социального союза в бундестаге инициировала внутреннее разбирательство после публикации данных о контактах своих представителей в Европарламенте с депутатами от «Альтернативы для Германии», заявил глава фракции ХСС Александр Хоффманн. Поводом для расследования стали материалы агентства DPA о совместном обсуждении законопроекта в групповом чате, передает Die Zeit.

Согласно информации журналистов, речь шла о консультациях по ужесточению миграционных правил, которые предусматривают вывоз нелегалов в специальные центры за пределами Евросоюза. В переписке участвовали политики от ХДС/ХСС и представители правых партий, включая АдГ, что вызвало необходимость проверки подобных контактов.

Ранее немецкий парламент одобрил комплекс поправок, ужесточающих нормы предоставления убежища, но при этом облегчающих доступ к работе для отдельных групп беженцев. За законодательную инициативу проголосовали депутаты от блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, тогда как представители «Альтернативы для Германии», «Зеленых» и Левой партии высказались против.

ХСС
Германия
Бундестаг
расследования
переписки
