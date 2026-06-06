«Да, у меня формы»: солистка t.A.T.u. высказалась о диетах Солистка t.A.T.u. Катина заявила, что муж считает ее прекрасной

Солистка t.A.T.u. Лена Катина заявила, что муж считает ее формы прекрасными. По словам исполнительницы, которые приводит корреспондент NEWS.ru на премии МУЗ-ТВ, она не станет изнурять себя диетами.

Супруг в принципе говорит, что я прекрасна и он меня любит. Я упор делаю на здоровье и хорошее самочувствие. Изнурять себя я не готова. Все нужно делать в разумных пределах. Прежде всего нужно быть здоровой. Поэтому, даже если я не похудею, я буду себя любить. Потому что я женщина, у меня формы, муж доволен, — заявила Катина.

Она добавила, что плохо относится и к похудению при помощи лекарств. По словам артистки, при этом могут быть побочные эффекты.

Ранее Катина заявила, что россияне всегда будут слушать репертуар группы t.A.T.u. Певица отметила, что их совместное с Юлией Волковой творчество не потеряет актуальности даже через десятки лет.

Также Катина рассказала об онкологии своего мужа Дмитрия Спиридонова. Она также поделилась информацией о причинах ссоры с Волковой.