«Да, у меня формы»: солистка t.A.T.u. высказалась о диетах

Солистка t.A.T.u. Лена Катина заявила, что муж считает ее формы прекрасными. По словам исполнительницы, которые приводит корреспондент NEWS.ru на премии МУЗ-ТВ, она не станет изнурять себя диетами.
Супруг в принципе говорит, что я прекрасна и он меня любит. Я упор делаю на здоровье и хорошее самочувствие. Изнурять себя я не готова. Все нужно делать в разумных пределах. Прежде всего нужно быть здоровой. Поэтому, даже если я не похудею, я буду себя любить. Потому что я женщина, у меня формы, муж доволен, — заявила Катина.
Она добавила, что плохо относится и к похудению при помощи лекарств. По словам артистки, при этом могут быть побочные эффекты.
Ранее Катина заявила, что россияне всегда будут слушать репертуар группы t.A.T.u. Певица отметила, что их совместное с Юлией Волковой творчество не потеряет актуальности даже через десятки лет.
Также Катина рассказала об онкологии своего мужа Дмитрия Спиридонова. Она также поделилась информацией о причинах ссоры с Волковой.