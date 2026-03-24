Солистка t.A.T.u. отреагировала на критику после воссоединения группы

Солистка t.A.T.u. Лена Катина заявила в беседе с KP.RU, что россияне всегда будут слушать репертуар группы. Певица отметила, что их совместное с Юлией Волковой творчество не потеряет актуальности даже через десятки лет.

Мне кажется, что, даже если мы будем исполнять песни в 80-летнем возрасте, уже со старческими голосами, все равно люди будут хотеть это слушать. Потому что наша химия происходит как пазл. Ты один кусочек убери из пазла — и все, и картинки нет. Голоса, которые со временем меняются, все равно остаются узнаваемыми, плюс у нас известные песни, — высказалась Катина.