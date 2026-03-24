24 марта 2026 в 13:01

Солистка t.A.T.u. отреагировала на критику после воссоединения группы

Певица Катина заявила, что россияне всегда будут слушать песни группы t.A.T.u.

Лена Катина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Солистка t.A.T.u. Лена Катина заявила в беседе с KP.RU, что россияне всегда будут слушать репертуар группы. Певица отметила, что их совместное с Юлией Волковой творчество не потеряет актуальности даже через десятки лет.

Мне кажется, что, даже если мы будем исполнять песни в 80-летнем возрасте, уже со старческими голосами, все равно люди будут хотеть это слушать. Потому что наша химия происходит как пазл. Ты один кусочек убери из пазла — и все, и картинки нет. Голоса, которые со временем меняются, все равно остаются узнаваемыми, плюс у нас известные песни, — высказалась Катина.

Ранее солистка t.A.T.u. Юлия Волкова назвала странным желание критиковать чужую внешность. Она отметила, что считает хейтерские комментарии забавными.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о составе делегации Госдумы, которая отправилась в США?
В Турции назвали место производства выброшенного на берег катера
В Германии раскрыли, почему Украина больше не получает ракеты Taurus
Более 50 беспилотников атаковали Россию за последние пять часов
Задержанный за подготовку теракта на аэродроме под Саратовом раскрыл мотив
В MAX объявили о впечатляющих показателях роста популярности мессенджера
В Братске арестовали местного жителя, который стоял на коленях у школы
Иран задумался о платном проходе судов через Ормузский пролив
Назван срок, за который Россия может полностью разгромить ВСУ
HR-эксперт оценил идею запрета увольнять сотрудников с беременными женами
Спасатели локализировали пожар в порту Усть-Луга после ночного налета БПЛА
ВСУ потеряли почти 500 «птичек» в попытках атаковать Россию
Посетитель маркетплейса чуть не остался без уха из-за замечания
В Кремле объяснили, на что способен Киев при шантаже Евросоюза и НАТО
Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина
В Кремле анонсировали появление нового здания Национального центра «Россия»
Иран послал США грозный сигнал из-за возможной наземной операции
В Кремле призвали осторожно относиться к новостям с Ближнего Востока
Национальный чемпионат розничных профессий состоится в Лужниках
«Отслеживают»: Песков о запусках БПЛА ВСУ над Прибалтикой
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

