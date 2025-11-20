«Еще не были женаты»: участница t.A.T.u. об онкологии мужа-миллионера Лена Катина заявила, что только познакомилась с будущим мужем при его онкологии

Певица и участница культовой группы t.A.T.u. Лена Катина только познакомилась с будущим мужем Дмитрием Спиридоновым, когда тот болел онкологией. Артистка в интервью для шоу «Алена, Блин!» рассказала, что это было непростое для бизнесмена время. Пара вместе с 2022 года.

Мы только-только познакомились. Это было непростое для Димки время. Я почему-то, не знаю, почему, была уверена в том, что все будет хорошо. Дима ужасно эмоциональный человек. То есть, там «выше крыши», все чересчур, все гипер. Это было понятно с самого начала, — призналась Катина.

По ее словам, они с мужем разные по темпераменту, что непросто дается певице. Однако это также уравновешивает обстановку, добавила она. Катина сообщила, что конфликты у них бывают на бытовой почве, но пара садится за стол переговоров и делится проблемами, которые друг друга не устраивают.

Ранее стало известно, что распалась группа t.A.T.u. из-за конфликта участниц. Катина сообщила, что ее ссора с партнером по коллективу Юлией Волковой произошла из-за поведения коллеги. Певица призналась, что разногласия возникли на почве грубых публичных высказываний.