«Дочистили квартиру»: Наталья Штурм стала жертвой ограбления в Европе

Апартаменты певицы Натальи Штурм в Испании ограбили уже во второй раз. Она сообщила в своем Telegram-канале, что во время первой кражи у нее похитили большой телевизор. В этот раз злоумышленники вынесли варочную панель. Штурм сделала вывод, что уровень преступности и краж в Европе очень высок.

Больше нечего было красть. Не думала, что даже старую варочную панель стырят. Причем забавно, я телик припрятала под кровать, сами воры (скорее всего, марокканцы) не догадались бы залезть туда. Но после того, как я сообщила фирме, которая следила за квартирой, проверить наличие телика, исчез и он. Не сомневаюсь, что «дочистили» квартиру представители той самой фирмы, — сказала артистка.

Она посоветовала всем любителям путешествий проявлять бдительность. Певица рекомендует не брать с собой в поездки ценные вещи. По словам Штурм, местная полиция никак не реагирует на подобные случаи краж.

Ранее специалист по информационной безопасности Ярослав Истомин заявил, что защитить квартиру от ограбления в новогодние праздники можно с помощью нескольких технических мер. Он посоветовал установить входную дверь с двумя разными типами замков и оснастить ее противосъемными штырями. Также эксперт рекомендует подключить GSM-сигнализацию, которая оборудована датчиками открытия и движения. Такая система передает тревожный сигнал прямо на мобильный телефон владельца и в службу частной охраны.