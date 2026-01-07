Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 13:13

Россиянам объяснили, как сделать квартиру неприступной для грабителей

RT: двери с двумя замками разных типов обезопасят квартиру от ограбления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Установка дверей с двумя замками разных типов и противосъемными штырями позволит обезопасить квартиру от ограбления в период новогодних праздников, заявил в беседе с RT специалист по информационной безопасности Ярослав Истомин. По его словам, также стоит установить GSM-сигнализацию с датчиками открытия и движения, которая передает тревогу на телефон и в ЧОП.

Не менее полезным инструментом эксперт назвал видеодомофон с облачной записью, способный зафиксировать подозрительных лиц еще на этапе их появления в подъезде. Истомин посоветовал не делиться информацией о своем отъезде в соцсетях и оформить страховку квартиры, включающую покрытие на случай кражи со взломом.

Оформите страховку квартиры с покрытием кражи со взломом. В случае уже случившейся кражи эта мера позволит восполнить потерянное имущество, — резюмировал он.

Ранее двое мужчин попытались ограбить пенсионерку в подмосковной деревне Петрушино. Злоумышленники влезли в дом под покровом ночи, в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой дома. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и несколько раз ударил пожилую женщину, требуя выдать все накопления.

воры
кражи
квартиры
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пинал меня, будто я труп»: владельцы собак избили россиянку за замечание
Диетолог назвала самую полезную часть мандарина
Вертолет разбился в российском регионе
Аверин, слова об эмиграции, мнение об СВО: как живет актер Андрей Кайков
Россияне стали жертвами дерзкого ограбления макаки
В Госдуме раскрыли циничную схему протестов в Иране
Россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин в 2026 году
Раскрыта причина смерти Брижит Бардо
Российское село оказалось отрезано от мира из-за бешенства
Раскрыты кандидаты на пост главы украинского «МОССАДа»
«Сложные вопросы»: Зеленский раскрыл, чему посвящена встреча с США в Париже
Дроны над Крымом, удар по нефтебазе: как ВСУ атакуют Россию 7 января
Сочинская гостиница стала местом массового отравления юных регбистов
Поезд из Санкт-Петербурга в Брест остановился по техническим причинам
«Слепой, глухой и немой осел»: в США заявили о новой фазе СВО
Стало известно о переброске военных самолетов США в Британию
Погода в Москве в четверг, 8 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Зеленский прибыл на Кипр
Замглавы администрации Путина наградил спасших тысячи жизней бойцов
Львовские больницы остались без света из-за Киева
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.