Россиянам объяснили, как сделать квартиру неприступной для грабителей RT: двери с двумя замками разных типов обезопасят квартиру от ограбления

Установка дверей с двумя замками разных типов и противосъемными штырями позволит обезопасить квартиру от ограбления в период новогодних праздников, заявил в беседе с RT специалист по информационной безопасности Ярослав Истомин. По его словам, также стоит установить GSM-сигнализацию с датчиками открытия и движения, которая передает тревогу на телефон и в ЧОП.

Не менее полезным инструментом эксперт назвал видеодомофон с облачной записью, способный зафиксировать подозрительных лиц еще на этапе их появления в подъезде. Истомин посоветовал не делиться информацией о своем отъезде в соцсетях и оформить страховку квартиры, включающую покрытие на случай кражи со взломом.

Оформите страховку квартиры с покрытием кражи со взломом. В случае уже случившейся кражи эта мера позволит восполнить потерянное имущество, — резюмировал он.

Ранее двое мужчин попытались ограбить пенсионерку в подмосковной деревне Петрушино. Злоумышленники влезли в дом под покровом ночи, в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой дома. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и несколько раз ударил пожилую женщину, требуя выдать все накопления.