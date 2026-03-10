Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 13:24

Цены на газ в Европе рванули вверх после трехлетнего затишья

Цена газа в Европе выросла до максимума за три года на фоне событий в Иране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средняя цена на газ в Европе поднялась до максимума за три года, следует из данных лондонской биржи ICE. Расчетная стоимость по индексу TTF по итогам понедельника, 9 марта, достигла $675 533 146,72 (53,3 тыс. рубля) за тысячу кубометров.

Это самый высокий показатель с 23 января 2023 года, когда цена составляла почти $745 (58,8 тыс. рубля) за тысячу кубометров. Накануне стоимость газа на европейском рынке превышала $800 (63,1 тыс. рубля).

Ранее аналитики заявили, что отказ от российского СПГ и война на Ближнем Востоке грозят Европе энергетическим кризисом. Торговля газом серьезно пострадала из-за конфликта, который блокирует проход судов через Ормузский пролив — артерию, ежедневно пропускающую 20% общемирового СПГ.

Между тем сообщалось, что эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном может сыграть на руку России. По мнению экспертов, возможный хаос в Иране приведет к росту цен на нефть и усилению зависимости Европы от российских энергоресурсов, что укрепит позиции Москвы в украинском конфликте.

газ
цены
рост
Европа
Ближний Восток
