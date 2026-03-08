Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 21:23

На Западе забили тревогу из-за энергетического коллапса Европы

Le Monde: ЕС грозит дефицит газа из-за войны на Ближнем Востоке и санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отказ от российского СПГ и война на Ближнем Востоке грозят Европе энергетическим кризисом, сообщает Le Monde. Торговля газом серьезно пострадала из-за конфликта, который блокирует проход судов через Ормузский пролив — артерию, ежедневно пропускающую 20% общемирового СПГ.

Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие. <...> Напряженная ситуация возникла в момент, когда Европейский союз приготовился к концу 2027 года полностью прекратить закупки российских углеводородов, — говорится в публикации.

Как отмечают авторы статьи, основная угроза для Европы связана не столько с физическими поставками, сколько с резким скачком цен. Война на Ближнем Востоке уже привела к подорожанию топлива, и этот фактор становится критическим для европейской экономики.

Ранее издание UnHerd сообщило, что эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном может сыграть на руку России. По мнению авторов, возможный хаос в Иране приведет к росту цен на нефть и усилению зависимости Европы от российских энергоресурсов, что укрепит позиции Москвы в украинском конфликте.

Европа
санкции
СПГ
Россия
Ближний Восток
кризис
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦСКА потерпело неожиданное поражение
Захарова «прошлась» по Зеленскому и однополым парам на 8 Марта
Силы ПВО сбили еще три дрона ВСУ на подлете к Москве
Нижегородский цветочный загладил вину перед ребенком роскошными букетами
«Увидите в ближайшие дни»: в США раскрыли свои ожидания по Ближнему Востоку
Подмосковный аэропорт временно закрыл небо
На Западе забили тревогу из-за энергетического коллапса Европы
Средства ПВО уничтожили несколько десятков дронов ВСУ над Россией
В Иране назвали фамилию нового лидера страны
Подавший сигнал тревоги самолет Azur Air приземлился в Мьянме
Река под Волчанском забрала жизни тысячи бойцов ВСУ
Названа возможная причина проблем у авиарейса из Тюмени
В США раскрыли, на какую сумму получили золота от Венесуэлы
Названо число эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян
В Швеции арестовали члена экипажа сухогруза с россиянами
«Прагматичная мера»: министр из США высказался о санкциях против России
Вылетевший из Тюмени самолет подал сигнал тревоги
Казахстанские спасатели эффектно взорвали лед на реке и взволновали США
Появилась первая официальная информация о погибших военных ЦАХАЛ
Военблогер раскрыл детали удачной операции в Краматорске
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.