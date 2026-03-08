Отказ от российского СПГ и война на Ближнем Востоке грозят Европе энергетическим кризисом, сообщает Le Monde. Торговля газом серьезно пострадала из-за конфликта, который блокирует проход судов через Ормузский пролив — артерию, ежедневно пропускающую 20% общемирового СПГ.

Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие. <...> Напряженная ситуация возникла в момент, когда Европейский союз приготовился к концу 2027 года полностью прекратить закупки российских углеводородов, — говорится в публикации.

Как отмечают авторы статьи, основная угроза для Европы связана не столько с физическими поставками, сколько с резким скачком цен. Война на Ближнем Востоке уже привела к подорожанию топлива, и этот фактор становится критическим для европейской экономики.

Ранее издание UnHerd сообщило, что эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном может сыграть на руку России. По мнению авторов, возможный хаос в Иране приведет к росту цен на нефть и усилению зависимости Европы от российских энергоресурсов, что укрепит позиции Москвы в украинском конфликте.