08 марта 2026 в 20:51

«Прагматичная мера»: министр из США высказался о санкциях против России

Министр Райт: США сохраняют санкционный курс против России

Крис Райт Крис Райт Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
США сохраняют санкционную политику в отношении России, несмотря на выдачу Индии 30-дневной лицензии на закупку российской нефти, заявил министр энергетики Крис Райт в эфире Fox News. По словам главы ведомства, эта краткосрочная мера носит исключительно прагматичный характер и призвана снять опасения рынков, связанные с дефицитом сырья.

Это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной. Никаких изменений политики в отношении России, — сказал он.

Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что ведет переговоры с Вашингтоном о смягчении санкций против российской нефти. Это заявление прозвучало вслед за аналогичными высказываниями министра финансов США Скотта Бессента.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил о возможном снятии США санкций с российского нефтяного и финансового секторов, связав это с симпатией главы Белого дома Дональда Трампа к развитию бизнеса в России. При этом эксперт отметил наличие мощного антироссийского лобби в Вашингтоне, состоящего из ястребов обеих партий, которое активно противодействует отмене ограничений.

