Израиль объявил об ударе по производству ракетных двигателей в Иране

Армия обороны Израиля нанесла удары по месту производства ракетных двигателей в Иране, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Кроме того, военнослужащие страны поразили ряд площадок для запуска баллистических ракет в исламской республике. Войска также продолжают атаковать объекты инфраструктуры в стране.

Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту, где производились ракетные двигатели, и по нескольким площадкам для запуска баллистических ракет большой дальности, которые были подготовлены для запуска в сторону Государства Израиль, — говорится в сообщении.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Израиль «быть осторожным в выборе целей» в Иране. По его словам, важно не уничтожать нефтяную инфраструктуру Исламской Республики.

Вместе с этим президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о прекращении военной кампании против Ирана будет решаться совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он подчеркнул, что примет окончательное решение в «подходящий момент», но все будет учтено.