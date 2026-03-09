Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 10:51

Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане

AP: число жертв ударов США по лодкам наркотеррористов выросло до 157 человек

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press
Американские военные нанесли очередной удар по судну в Тихом океане, которое, предположительно, перевозило наркотики, сообщает Associated Press. В результате атаки погибли как минимум шесть человек. Всего же, по данным агенства, в результате атак американских военных на подобные суда, погибло уже 157 человек.

Целью атаки стали контрабандисты на известных маршрутах перевозки, заявили в Южном командовании США. С сентября американские власти систематически преследуют подозреваемых на малых судах. При этом военные не предоставили прямых доказательств наличия наркотиков на борту уничтоженного катера. Всего известно более чем о 40 подобных ударах в Карибском море и Тихом океане.

Ранее три человека погибли в результате удара американских военных по судну в Тихом океане, которое могло использоваться для перевозки наркотиков. Атаку осуществили бойцы специального подразделения. По версии Пентагона, перехваченное плавсредство служило инструментом для транспортировки запрещенных веществ.

До этого заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что ликвидация лидера опасного наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса стала великим событием для региона. Дипломат добавил, что в этом противостоянии хорошие парни смогли одержать победу над плохими.

