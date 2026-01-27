Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 12:21

Лодка с 25 туристами перевернулась у берегов Омана

Три человека погибли из-за инцидента с перевернувшейся лодкой у берегов Омана

Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press
Три человека погибли из-за инцидента с перевернувшейся лодкой у берегов Омана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на правоохранителей арабской страны. На ее борту находились 25 французских туристов.

У берегов Омана перевернулась лодка с 25 французскими туристами, три человека погибли, — говорится в сообщении.

Ранее у берегов Филиппин затонул межостровной паром с более чем 350 пассажирами на борту. В результате инцидента погибли 13 человек. По предварительной информации, паром столкнулся с техническими проблемами, что привело к его затоплению. При этом в РСТ отметили, что россиян не было среди пострадавших при крушении на Филиппинах.

До этого на острове Пхукет скоростной катер Korawich Marine 888, на борту которого находились 52 русскоговорящих туриста и три члена экипажа, на полном ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. Удар пришелся на носовую часть лодки, из-за чего она получила критические повреждения. Позднее появилась информация о гибели 18-летней россиянки, всего госпитализировали 23 туриста.

Оман
Франция
туристы
лодки
погибшие
