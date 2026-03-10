Зеленский получил недвусмысленный сигнал от Эрдогана по поводу переговоров Эрдоган указал Зеленскому на важность продолжения переговоров с Россией

Переговоры между Россией и Украиной необходимо продолжать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как отметила канцелярия лидера республики, глава государства подчеркнул важность поиска справедливого решения для урегулирования конфликта.

В ходе разговора президент Эрдоган заявил, что конфликт в Иране не должен препятствовать мирным усилиям по Украине, что было бы целесообразно незамедлительно продолжить переговоры, — сказано в сообщении.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция заранее уведомила Иран о том, что ракетные удары по ее территории недопустимы. Он охарактеризовал подобные действия Тегерана как ошибочные и провокационные. Президент также сообщил, что Анкара будет и дальше контролировать развитие ситуации совместно с НАТО и другими партнерами.

Турецкий лидер до этого сообщил, что все ведомства страны приведены в состояние повышенной готовности, чтобы не допустить втягивания государства в кризис вокруг Ирана. Главная задача, по его словам, заключается в обеспечении спокойствия турецких граждан.