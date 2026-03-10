Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 21:07

Два человека получили ранения в перестрелке у синагоги в США

Fox: мужчина расстрелял полицейского у синагоги в Балтиморе и получил ранение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Днем 10 марта в северо-западной части Балтимора произошла стрельба с участием сотрудника правоохранительных органов, сообщает Fox. По предварительным данным, ранения получили как офицер полиции, так и мужчина, которого стражи порядка называют подозреваемым. Инцидент квалифицируется полицией как случай с «активным стрелком».

Сообщение о стрельбе поступило около 12:30 в квартале 6200 по Парк-Хайтс-авеню, недалеко от синагоги «Агудат Исраэль оф Балтимор», — сообщили в полиции.

Офицер был доставлен в травматологический центр в центре города. Полиция пока не сообщила, был ли госпитализирован подозреваемый. На месте событий продолжается активная работа спецслужб. Власти настоятельно рекомендуют гражданам избегать указанного района до особого распоряжения.

Ранее в канадском Торонто неизвестные открыли стрельбу по зданию консульства США. Инцидент произошел около 05:30 по местному времени (12:30 мск). По предварительным данным, пострадавших нет, однако на месте обнаружено порядка 10 гильз. Это уже второй подобный случай у американских дипмиссий за последние дни.

