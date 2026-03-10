Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 17:06

Стрельба возле здания консульства США произошла в Торонто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В канадском Торонто неизвестные открыли стрельбу по зданию консульства США, сообщили в местной полиции в соцсети Х. Инцидент произошел около 05:30 по местному времени (12:30 мск).

Полиция отреагировала на сообщения о том, что кто-то выстрелил в американское консульство. Обнаружены следы выстрела, — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, однако на месте обнаружено порядка 10 гильз. Это уже второй подобный случай у американских дипмиссий за последние дни. В воскресенье, 8 марта, взрыв прогремел у посольства США в Осло — тогда также обошлось без жертв.

Ранее полиция Норвегии заявила, что не исключает версию о причастности террористов к взрыву в Осло. Расследование произошедшего по-прежнему находится на ранней стадии. Правоохранители указали, что они задержали по поводу взрывов одного человека.

Тем временем по посольству США в Багдаде был нанесен удар, передают источники Reuters. Также, как сказано в материале, загорелась багдадская электростанция Аль-Дора. Комментариев от официальных лиц пока не поступало. Местные жители рассказали о взрывах в нескольких районах города.

