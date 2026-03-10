Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Путин поздравил актера Владимира Гостюхина с 80-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актера и заслуженного артиста страны Владимира Гостюхина с днем рождения, текст обращения приводит пресс-служба Кремля. Глава государства отметил стремление Гостюхина радовать зрителей новыми и интересными ролями. В этот вторник, 10 марта, актеру исполняется 80 лет.

Уважаемый Владимир Васильевич! Примите сердечные поздравления с 80-летним юбилеем <...>. Отрадно, что и сегодня вы увлечены избранным делом, радуете преданных зрителей новыми, интересными ролями в театре и кино, — говорится в поздравлении.

Российский лидер назвал творческий путь Гостюхина богатой галереей ярких и запоминающихся работ. По словам Путина, благодаря им актер заслужил признание и искреннюю любовь почитателей искусства не только в России, но и за рубежом.

Ранее Путин также поздравил российских спортсменок Варвару Ворончихину и Анастасию Багиян с золотом на зимних Паралимпийских играх в Италии. Глава государства отметил, что россиянки по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

